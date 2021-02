"Sie weiß von dir": Dieser Mord landete nicht in der Netflix-Serie

Rette die Katze!

Im Buch wird der Mord an dem Vierbeiner sehr lebhaft beschrieben. Adele zertritt dort Charlies Kopf mit dem Absatz ihrer High-Heels. Es war zu vermuten, dass eine derart graphische Darstellung von Gewalt sehr kontrovers wäre, aber sie gänzlich wegzulassen, hat vermutlich mehr mit den Gewohnheiten des Publikums als mit dem Geschmack der MacherInnen zu tun. In Filmen empfindet das Publikum Gewalt an Tieren oft als schrecklicher als Gewalt an Menschen.

Aus der Tierliebe von ZuseherInnen entwickelten sich sogar Drehbuchtheorien. 2005 veröffentlichte der amerikanische Drehbuchautor Blake Snyder den Schreibratgeber "Save the Cat!" (Rette die Katze!). Eine der Kernaussagen seiner Theorie war, dass die Hauptfigur am Beginn eines Filmes eine Katze retten sollte, damit würde man garantieren, dass die ZuseherInnen ihn/sie sympathisch finden würden. Auch wenn das absurd klingt, wurde Snyders Buch zu einem der meistgenutzten Ratgeber Hollywoods und prägte zahlreiche Blockbuster.