Nach einer langen Durststrecke dürfen sich Fans der gelben Kultfamilie auf ein Wiedersehen im Kino freuen. Disney und 20th Century haben offiziell auf X bestätigt, dass "The Simpsons 2" am 23. Juli 2027 in die Kinos kommen wird. Der Film übernimmt damit einen Starttermin, der ursprünglich für ein nicht näher benanntes Marvel-Projekt vorgesehen war.

Die Studios halten sich mit konkreten Handlungsdetails noch zurück. Einen ersten Vorgeschmack liefert jedoch das Werbeplakat, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. Es zeigt Homers charakteristischen rosa Donut und den vielsagenden Slogan "Homer's coming back for seconds", also "Homer kommt für eine zweite Runde zurück".