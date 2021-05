"Sing meinen Song": Joris wird emotional

Emotional

Am 11. Mai stehen Ian Hooper und seine Band Mighty Oaks im Mittelpunkt. Durch die große Bandbreite an KünstlerInnen dürfen sich Fans auf spannende Neuinterpretationen freuen. Wie vorab zu sehen war, gibt es auch diesmal wieder große Emotionen. Nachdem Ian traurige Anekdoten aus seinem Leben erzählt hat, konnte man sehen, wie Sänger Joris in Tränen ausbrach. Der Moderator schritt ein und pausierte die Sendung, bis sich der Sänger wieder gefangen hatte.

Nach jeder Folge erfährt man in "Sing meinen Song: Die Story" Hintergrundinformationen zu den KünstlerInnen. Sie sprechen über ihre Musik und gewähren Einblick in ihr Privatleben. Was genau der Grund für den emotionalen Ausbruch war, erfahrt ihr am 11. Mai um 20:15 auf VOX.

Alle Episoden werden Dienstagabends um 20:15 auf VOX ausgestrahlt. Wer nicht so lange warten möchte, kann die Folgen auch vorab auf TVNOW sehen.