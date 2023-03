"Sing meinen Song": Starttermin der Jubiläumsstaffel steht

Diese Stars sind bei der Jubiläumsstaffel dabei

Die Teilnehmer der Jubiläumsstaffel hatte VOX bereits im Oktober 2022 bekannt gegeben. Nun steht auch die Reihenfolge fest, in der sie im Laufe der Episoden im Mittelpunkt stehen werden. Den Auftakt macht am 25. April Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß (38).

In Episode zwei dreht sich alles um Rapper Montez (28), der zum ersten Mal bei "Sing meinen Song" dabei ist. Auf ihn folgen LEA (30) am 9. Mai und Clueso (42) am 16. Mai. Um Alli Neumann geht es am 23. Mai. Die Sängerin ist neben Montez die einzige Debütantin der Staffel.