Auf ihren hauseigenen Vampirjäger müssen Fans der Marvel-Filme noch ziemlich genau ein Jahr warten - am 5. November 2025 soll Oscarpreisträger Mahershala Ali (50) zum Daywalker in der "Blade"-Neuauflage werden. Bis dahin dürfen sich Vampir- und MCU-Fans gleichermaßen den kommenden März blutrot im Kalender anstreichen. Dann wird in Form des Horrorstreifens "Sinners" ein Film ins Kino kommen, in dem gleich mehrere Marvel-Größen die Finger im Spiel haben - einer davon sogar doppelt.

Coogler / Jordan / Steinfeld

Die Regie führt Ryan Coogler (38), Hauptdarsteller in einer Doppelrolle als Zwillinge ist derweil Michael B. Jordan (37). In dieser Konstellation wirkten die beiden schon im Auftakt der "Creed"-Reihe zusammen. Außerdem verkörperte Jordan den vielschichtigen Bösewicht Erik Killmonger in Cooglers MCU-Hit "Black Panther". Kurzum: Die beiden stehen für Erfolg an den Kinokassen.

Doch noch ein weiterer Star aus dem Marvel-Universum wirkt in "Sinners" mit. Hailee Steinfeld (27), die in der Disney+-Serie "Hawkeye" als neue Figur Kate Bishop eingeführt wurde, spielt die weibliche Hauptrolle in dem Horrorstreifen. Der Stil von "Sinners" dürfte vor allem Fans der Regiearbeiten von Jordan Peele (45) zusagen. Wie dessen Werke "Wir", "Get Out" und "Nope" verknüpft auch "Sinners" sozialkritische Aspekte und damit den realen Horror, dem sich Afroamerikaner in den USA gegenübersehen.