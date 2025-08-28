"Der Mann, der nicht sterben will" kämpft in einem zweiten Kinofilm nicht gegen Nazis, sondern gegen die Rote Armee.

Jorma Tommila ist zurück als „der Mann, der nicht sterben will“ - ein legendärer Ex-Kommandant der finnischen Armee, der im Zweiten Weltkrieg kämpfte. Während er in "Sisu" einer Gruppe von deutschen Soldaten sehr eindrücklich gezeigt hat, dass es keine gute Idee war, ihm sein Gold zu rauben, steht er in der Fortsetzung "Sisu: Road to Revenge" nun dem Mann gegenüber, der seine Familie ermordet hat. Endlich ist die Zeit für Rache gekommen. Das zeigt bereits der Trailer:

Worum geht es in "Sisu: Road to Revenge"? Sisu (Jorma Tommila) kehrt in das Haus zurück, in dem seine Familie während des Krieges brutal ermordet wurde. Er zerlegt es in seine Einzelteile, verlädt es auf einen Lastwagen und ist fest entschlossen, es an einem sicheren Ort zu Ehren seiner Familie wieder aufzubauen. Doch als der Kommandant der Roten Armee zurückkehrt, der seine Familie getötet hat (Stephen Lang aus "Don't Breathe") – fest entschlossen, die Arbeit zu Ende zu bringen – beginnt eine unerbittliche, atemberaubende Verfolgungsjagd quer durch das Land. Ein Kampf auf Leben und Tod, gespickt mit cleveren, schier unglaublichen Actionszenen.

Worum ist "Sisu: Road to Revenge" zu sehen? Das Actionspektakel startet am 21. November in unseren Kinos.