Das sieht nach richtigen Problemen aus: die Kinder Jod Wim (Ravi Cabot-Conyers), Neel (Robert Timothy Smith), KB (Kyriana Kratter) und Fern (Ryan Kiera Armstrong) sind zwar in der siebten – und somit vorletzten – Folge von "Skeleton Crew" wieder auf ihren Heimatplaneten At Attin zurückgekehrt, da sie die schützende Barriere durchbrechen konnten. Doch leider befinden sie sich in der Gewalt des skrupellosen Piraten Jod (Jude Law), der sich als Abgesandter der Republik ausgibt, um das Vermögen aus der Prägestätte zu rauben oder sich überhaupt als Herr über den Planeten aufzuschwingen. Auf welches Finale die "Star Wars"-Serie von Disney+ zusteuert, wollen wir euch hier verraten, indem wir das Ende erklären.

Wer ist der Herrscher von At Attin? Jener sogenannte Supervisor, der At Attin regiert, stellt sich als Droide heraus, der Jods Täuschung rasch durchschaut, aber von ihm mit dem Lichtschwert lahmgelegt wird – daraufhin fällt auf dem gesamten Planeten der Strom aus. Um ihre Tochter zu retten, ermöglicht Ferns Mutter Fara (Kerry Condon) den Piraten eine Landung auf At Attin und diese beginnen unter Geschützfeuer die Invasion. Doch die Kinder ergreifen die Initiative: KB fliegt in den Orbit und ruft Hilfe herbei, indem sie das Eulenwesen Kh'ymm (Alia Shawkat) aus Episode 3 kontaktiert und die X-Flügler anfordert. Wims Vater Wendle (Tunde Adebimpe) mischte ebenfalls mit, um das zu ermöglichen. In einem Kampf mit Jod können sie sein Lichtschwert an sich bringen, doch dann müssen sie hilflos mitansehen, wie KBs abgeschossener Raumgleiter offenbar abstürzt.

© Disney+/Lucasfilm Szene aus "Star Wars: Skeleton Crew"

Jods Vorgeschichte endlich enthüllt Der sichtlich betroffene Jod betont, dass er die Kinder niemals verletzten wollte. Er offenbart nun auch wichtige Details über seine Vergangenheit: Er wuchs in Armut und immer knapp am Verhungern auf, bis er von einem weiblichen Jedi quasi adoptiert wurde. Er erhielt ein Training und Aussicht auf ein besseres Leben, doch dann musste er zusehen, wie die Kämpferin vor seinen Augen getötet wurde. So offenbart sich Jod als kein richtiger Bösewicht, sondern als ein verzweifelter Underdog, der eine harte Schule durchlaufen hat und für sein Überleben alles tun würde. Trotzdem muss sein Tun gestoppt werden, und Fara überwindet sich schließlich dazu, jenen Hebel umzulegen, der die Barriere zerstört. Daraufhin können die Truppen der Neuen Republik nach At Attin gelangen und die Piraten zurückdrängen. Jod sieht vom Kontrollturm aus zu, wie deren brennendes Raumschiff crasht. Inzwischen suchen die Kinder mit ihren Eltern die Absturzstelle von KB auf und entdecken, dass ihre Freundin sowie der ramponierte SM-33 überlebt haben. Die Serie endet damit, dass Wim staunend und voll Begeisterung die ankommende Raumflotte der X-Flügler betrachtet und auf At Attin wieder alle Lichter angehen.

© Disney+/Lucasfilm Szene aus "Star Wars: Skeleton Crew"

Offene Fragen Dennoch lässt "Skeleton Crew" nun einige Fragen offen und legt die Schiene für eine zweite Staffel. Da diese "Star Wars"-Serie aber beim Publikum wohl nicht so gut angekommen ist, wie beispielsweise "Andor" oder "Ahsoka", scheint es eher fraglich, ob wir jemals eine Fortsetzung zu sehen bekommen. So bleibt abzuwarten, ob nun tatsächlich "Die richtig Guten" (das war der Tittel von Episode 8) auf At Attin gelandet sind. Nach dem Fall der Barriere ist der Planet obendrein nicht mehr ein bloßer Mythos in der gesamten Galaxie, sondern sehr real geworden und steht potentiellen neuen Invasoren offen. Außerdem wäre es sehr wünschenswert, das weitere Schicksal einer derart zwiespältigen Figur wie Jod zu erfahren. Als wir ihn zuletzt zu Gesicht bekommen, beobachtet er die Vernichtung der Piratenflotte ziemlich perplex, doch dann scheint sich so etwas wie neue Hoffnung und ein verschmitztes Lächeln bei ihm anzudeuten. Der alte Überlebenskünstler und Pläneschmied hat also offenbar auch nun eine Möglichkeit erkannt, um seinen Kopf in letzter Sekunde aus der Schlinge zu ziehen.

Wo ist "Star Wars: Skeleton Crew" zu sehen? Alle 8 Episoden der "Star Wars"-Serie sind auf Disney+ verfügbar.