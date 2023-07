Der italienische Schauspieler Salvatore Esposito, bekannt aus der in Neapel spielenden Serie "Gomorrah", wird die Hauptrolle in einer geplanten Sky-Serie übernehmen, die sich an den "Plattfuß"-Filmen von Bud Spencer (1929-2016) orientiert. Der 37-jährige Esposito, der wie Bud Spencer aus Neapel stammt, kündigte die Serie auf dem Spencer-Hill-Festival in Gubbio in Umbrien am Wochenende an, das jedes Jahr Spencer und seinem Partner Terence Hill gewidmet ist.

"Mein Wunsch ist es, Bud Spencer bei den jungen Leuten, den neuen Generationen, bekannt zu machen, denn seit dem ersten 'Plattfuß'-Film von 1973 sind jetzt über 50 Jahre vergangen. Ich hoffe, die Bud Spencer-Fans werden die Serie mögen", sagte Esposito laut Medienangaben.