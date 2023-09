Sky: Greenpeace steht im Zentrum von neuer Serie

Der Name Greenpeace ist den meisten Menschen bekannt. Schließlich macht die Organisation seit mehr als 50 Jahren mit den unterschiedlichsten Aktionen auf die Zerstörung des Planeten aufmerksam. Aber was genau macht die berühmte NGO eigentlich und wie sieht es hinter den Kulissen aus? Eine neue fünfteilige Dokuserie von Sky gewährt nun ungewöhnliche Einblicke in deren Arbeit.

"Inside Greenpeace - Was braucht es, um die Welt zu retten?" startet am 17. September. Erstmals öffnete Greenpeace hierfür sein Archiv mit über 18.000 Bändern.