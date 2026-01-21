Der Free-Solo-Kletterer Alex Honnold steht am 23. Januar 2026 vor einer extremen Herausforderung. In "Skyscraper Live" wird er in einem Netflix-Livestream versuchen, das höchste Gebäude Taiwans zu erklettern. Der Wolkenkratzer Taipei 101 ist 508 Meter hoch und besteht aus 101 Stockwerken. Bei seiner Eröffnung im Jahr 2004 war er das höchste Gebäude der Welt; heute belegt er Rang 11. In einer vorgesehenen Zeitspanne von zwei Stunden wird Honnold den Aufstieg wagen. Hier ist der Trailer dazu:

Kritische Stimme

Soll man das nun als beeindruckendes Sport-Event werten oder eher als beunruhigende Sensationsgier sehen – denn immerhin setzt bei diesem Event jemand sein Leben aufs Spiel und alle Live-Streamer könnten zu Zeugen eines tödlichen Absturzes werden.

Der User senorrandom007 tendiert in einem längeren Reddit-Kommentar eindeutig zur zweiten Alternative – er bündelt die Kritikpunkte und führt unter anderem aus: " Das ist, als würde man F1-Rennen bewerben, ohne einen Helm zu benutzen. Wenn du abstürzt, "you're gonna die". So cool, oder? (…) Selbst wenn alles perfekt läuft, basiert das Geschäftsmodell darauf, dass das Publikum weiß, dass ein einziger Fehler tödlich wäre. Das ist keine Dokumentation. Das ist die Kommerzialisierung des Todes. (…) Ein weiterer beunruhigender Aspekt ist, wie Free Soloing zunehmend als Höhepunkt des Kletterns dargestellt wird, anstatt als extremer Ausreißer. (…) Es gibt auch das Problem der Eskalation. Was kommt als Nächstes, wenn ein Free Solo auf einem Wolkenkratzer live übertragen wird? Höhere Gebäude, schlechtere Bedingungen, engere Zeitpläne, größere Menschenmengen."

Das Live-Event wird am Samstag, den 24. Jänner 2026, ab 02:00 Uhr (MEZ) übertragen.