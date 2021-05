"Slash ½" – Film-Highlights des kommenden Festivals

2. "Cyst" von Tyler Russell (USA 2020)

In einer US-amerikanischen Kleinstadt der frühen 1960er-Jahre bastelt Dr. Guy unermüdlich an seiner revolutionären "Get Gone"-Maschine, die vermittels Laser-Strahl Patienten von Zysten, Geschwüren und anderen Auswüchsen befreien soll. Doch deren Patentierung rückt in unerreichbare Ferne, als eine Fehlfunktion des Apparats eine gemeine Zyste in ein Geschwulst-Monstrum verwandelt, das mordend durch die Ordination zieht.

"Cyst" ist ein scheußlicher, ekliger, witziger Rücksturz in die goldene Creature-Feature-Ära. Ein Fest für Freunde des Blut-und-Beulen-Kinos und so sinnstiftend wie schillernd besetzt mit Schundler-Helden wie George Hardy ("Troll 2") und Greg Sestero ("The Room").