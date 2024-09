Slash Filmfestival 2024: Trailer und Programm-Highlights

Das SLASH Filmfestival setzt von 19. bis 29. September zum 15. Mal ein lautstarkes Zeichen für den Fantastischen Film und lädt zum elftägigen Genre-Fest im Filmcasino, Metro Kinokulturhaus und Gartenbaukino. Präsentiert werden Festival-Favoriten und Neuentdeckungen aus aller Welt, darunter drei Europapremieren, drei internationale Premieren und zwei Weltpremieren. Zur Einstimmung gibt es hier den Festival-Trailer:

Hier sind ein paar Filmhighligths: Während die Hoffnung noch schwach in den Staub der kasachischen Steppe röchelt, weilt die Gnade in STEPPENWOLF längst bei den Würmern: Adilkhan Yerzhanovs westernartige Revenge-Groteske ist brutal, unangenehm und dabei im Kern um einiges komplexer als das meiste, was Hollywood an Rache-Flicks zu bieten hat.





In STRANGE DARLING, JT Mollners komplett analog auf 35mm gedrehter Huldigung an das Grindhouse-Kino der 70er, mündet ein One-Night-Stand in einen Serienkiller-Blutrausch. Die nicht chronologisch erzählte Tour de Force mit zahlreichen Plot-Twists wurde nicht zuletzt von Stephen King als „cleveres Meisterwerk“ bezeichnet - ein Instant Classic!





In THE WEEKEND verwirklichen sich einmal mehr Albtraum-Szenarien von abgeriegelten Familienverbänden, die längst nach ihren (sehr!) eigenen Regeln und (sehr bizarren!) Gepflogenheiten leben. Daniel Oriahis nigerianisches Pendant zu "Get Out" ist der extrem seltene Fall eines Horrorfilms straight from Nollywood, der es auf unsere Leinwände schafft.

Fünf Jahre nach dem herrlich abgedrehten JESUS SHOWS YOU THE WAY TO THE HIGHWAY (SLASH 2019) meldet sich Miguel Llansó mit einem transhumanistischen Coming-of-Age-Märchen zurück. Laut eigener Aussage wollte Llansó mit INFINITE SUMMER seiner Frau beweisen, er könne auch normale Filme machen – Mission zum Glück völlig fehlgeschlagen!

Und wer tief in die Filmgeschichte eintauchen möchte, findet in der Retrospektive "Fake Truths" elf Gemmen aus dem Subgenre des Found-Footage-Horrorkinos. "Von Fans für Fans" lautet seit jeher ein Leitmotiv des Festivals, das neben dem Filmprogramm und Special Events vor allem auch ein Ort des Austausches für alle Freund:innen des düsteren, widerborstigen und narrischen Kinos bieten möchte.

15. SLASH Filmfestival | 19. - 29. SEPTEMBER

Filmcasino | Metro Kinokulturhaus | Gartenbaukino Hier geht es zum kompletten Slash-Programm 2024!