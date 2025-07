Slash Filmfestival 2025: Witziger Trailer und Programm-Highlights

Darin versammelt sich neben dem schaurigsten Grafen der Filmgeschichte (verkörpert von Norbert Pfaffenbichler ) das Who is Who der Blutsauger:innen, um die diesjährige Festivalausgabe herbeizutanzen. Der Trailer wurde erneut vom Fleischwolf Kollektiv (Konzept und Regie: Jonas Klärner ) mit viel Leidenschaft, Handarbeit und Liebe zum Detail ins Leben gerufen.

Slash-Highlights 2025

Diese drei Film-Highlights geben einen Vorgeschmack, welch scharfe Haken das diesjährige Festivalprogramm schlägt:

Eine zünftige Dosis Alien-Sex liefert Addison Heimann mit ihrer herrlich bizarren, psychosexuellen Horror-Komödie TOUCH ME: Zwei beste Freundinnen verfallen den Berührungen eines Extraterrestrischen namens Brian, welcher aber möglicherweise nicht nur auf Orgasmen, sondern auch auf die Weltherrschaft spitzt.

MARCO wird als brutalster indischer Film aller Zeiten gehandelt, eine TV-Premiere im nationalen Fernsehen wurde behördlich geblockt. Regisseur Haneef Adeni zeigt in diesem tatsächlich ultra-blutrünstigen Action-Thriller keinerlei Zurückhaltung und schickt den titelgebenden Helden nach der Ermordung seines Bruders auf einen infernalen Rachefeldzug.

Inspiriert von Werner Herzogs Aussage, ein Computer könne in 4.500 Jahren keinen so guten Film machen wie er selbst, fütterte der polnische Filmemacher Piotr Winiewicz ein KI-Modell ausschließlich mit dem Oeuvre der Regie-Legende und ließ sich von ihm die Geschichte für die experimentelle Crime-Mystery ABOUT A HERO errechnen – mit einem AI-Herzog als Erzähler und der echten Vicky Krieps in einer Nebenrolle. Creepy.

Das gesamte Programm wird am 1. September 2025 veröffentlicht.