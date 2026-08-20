SLASH Filmfestival Eröffnungsfilm: „Her Private Hell“ von Refn

Eine Dekade nach „The Neon Demon“ und einer längeren Schaffensperiode im Serienfach („Too Old To Die Young“, „Copenhagen Cowboy“) meldet sich der dänische Ausnahmefilmemacher Nicolas Winding Refn („Drive“, „Pusher“-Trilogie, „Valhalla Rising“) mit einer weiteren außergewöhnlichen Langfilmarbeit zurück. Nach der Weltpremiere in Cannes ist HER PRIVATE HELL beim SLASH Filmfestival erstmals in Österreich zu sehen und wird von Regisseur und Drehbuchautor Refn zur Freude des Festivals persönlich präsentiert. Hier der Trailer zur Einstimmung:

Worum geht es in „Her Private Hell“?

Als ein geheimnisvoller Nebel eine futuristische Metropole einhüllt und dabei ein tödliches, schwer fassbares Wesen freisetzt, macht sich eine junge Frau (Sophie Thatcher) in einer schwierigen Lebenslage auf die Suche nach ihrem Vater. Ihre Suche kreuzt den Weg eines amerikanischen GIs (Charles Melton), der sich auf einer qualvollen Odyssee befindet, um seine Tochter aus der Hölle zu retten.

Am 23. September eröffnet das 17. SLASH Filmfestival in Anwesenheit von Regisseur Nicolas Winding Refn mit der Österreichpremiere von HER PRIVATE HELL (DK/US 2026) im Gartenbaukino. Tickets für die Eröffnung sind ab 11.9., 17:00 Uhr unter slashfilmfestival.com sowie im Filmcasino und Metro Kinokulturhaus erhältlich.