"Slaxx"-Trailer: Horror-Komödie über Killer-Jeans

Wie gefährlich kann doch Kleidung sein. Vor allem der Franzose Quentin Dupieux hat uns erst im Vorjahr ein Beispiel dafür gegeben. In "Monsieur Killerstyle" steckte er Jean Dujardin in eine Lederjacke, die dessen Mordtrieb weckte.

Von einer tödlichen Hose haben wir aber bisher noch nichts gehört. Das wird sich jedoch bald ändern, denn in der verrückten Horror-Komödie "Slaxx" inszeniert der kanadische Regisseur Elza Kephart den Amok-Lauf eines Paar Jeans. Das klingt völlig abgedreht und wenn das ganze Werk hält, was der Trailer verspricht, haben wir wohl einen echten Kult-Film gefunden.

Jeans-Terror

Die gemeingefährliche Beinbekleidung stellt den neuesten modischen Trend dar und soll sich angeblich von selbst an jede beliebige Körperform anpassen. In einer Mode-Filiale beginnt die Killer-Jeans dann, die Angestellten zu terrorisieren. Die potentiellen Opfer finden sich über Nacht in dem Geschäft eingeschlossen, und die Jeans entwickelt sehr einfallsreiche Tötungs-Arten.