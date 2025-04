Dichte schwarze Haare statt der Markenzeichen-Glatze, eine leise Stimme mit einem Ohio-Akzent und ein selbst für seine Verhältnisse aufgepumpter Körper: Dwayne "The Rock" Johnson (52) ist in dem ersten Trailer zu seinem neuen Film "The Smashing Machine" kaum zu erkennen. Die Produktionsfirma A24 hat den Clip auf YouTube veröffentlicht .

"The Smashing Machine": Darum geht es im neuen Film von "The Rock"

"The Smashing Machine" erzählt die Geschichte von Mark Kerr (56). Kerr war zunächst als Ringer aktiv, ehe er sich auf Mixed Martial Arts (MMA) konzentrierte. Der Film wird nicht nur seine Karriere beleuchten, sondern auch seine Abhängigkeit von Schmerzmitteln. Kerr war 2002 bereits Gegenstand einer Doku, die ebenfalls "The Smashing Machine" hieß.

An der Seite von Dwayne Johnson ist in "The Smashing Machine" Emily Blunt (42) zu sehen. Die für ihre Nebenrolle in "Oppenheimer" Oscar-nominierte Darstellerin verkörpert Mark Kerrs damalige Freundin. Regie führt Benny Safdie (39). Mit seinem Bruder Josh (41) drehte er für A24 bereits die rauen Dramen "Good Time" und "Der schwarze Diamant". In letzterem Film führte er Adam Sandler (58) zur vielleicht besten Leistung seiner Karriere. Wie Dwayne Johnson kein Filmstar, den man mit grimmigen Indie-Dramen in Verbindung bringt...