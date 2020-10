"SMS für Dich": US-Remake des deutschen Kinohits mit Céline Dion geplant

Der deutsche Liebesfilm "SMS für Dich" war 2016 einer der erfolgreichsten Filme im Kino. Nun plant Hollywood ein US-Remake des deutschen Kinohits, bei dem auch die kanadische Musik-Diva Céline Dion (52) mitwirken wird. Die US-Neuverfilmung soll "Text for you" heißen, wie das Branchenmagazin Deadline Hollywood berichtet. Ob Céline Dion auch in dem Film zu sehen sein wird oder nur den Soundtrack liefert, war zunächst nicht ganz klar. In dem Liebesfilm gibt demnach Dions "Musik und ihr Einfluss" den Hauptcharakteren Mut, erneut an die Liebe zu glauben.