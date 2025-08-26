Snoop Dogg (53) hat sich kritisch zur Darstellung von LGBTQ+ in Kinderfilmen geäußert. Der Rapper sagt, er habe "Angst, ins Kino zu gehen", nachdem er seinem Enkelkind zu dem Film "Lightyear" aus dem Jahr 2022 mitgenommen habe, in dem ein lesbisches Paar gezeigt wird.

Zwei Mütter bei Pixar machen Snoop Dogg Probleme

Der Musiker bemängelt die Behandlung von verschiedenen sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten außerhalb der heterosexuellen Norm in Kinderfilmen. "Sie zeigen es überall", monierte der preisgekrönte Sänger in einer aktuellen Folge des Podcasts "It's Giving".

Der Rapper erinnerte sich, wie er mit seinem Enkel den Pixarfilm "Lightyear" schaute und der Kleine schockiert war, als er feststellte, dass eine der Hauptfiguren des Animationsfilms zwei Mütter hat. Sein Enkelkind stellte Fragen, auf die Snoop Dogg keine Antwort hatte.

"Nun, mein Enkel sagte mitten im Film: 'Papa Snoop? Wie kann sie ein Baby mit einer Frau haben? Sie ist doch eine Frau!'" Er dachte: "Mist, dafür bin ich nicht hergekommen. Ich bin nur hier, um mir den verdammten Film anzusehen." Diese Erfahrung habe ihn "fertiggemacht". "Ich habe Angst, ins Kino zu gehen. Ihr werft mich mitten in eine Scheiße, auf die ich keine Antwort habe."