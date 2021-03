Snyder-Cut: TikTok-UserInnen zeigen Wonder Womans Alltag

Zack Snyders Faible für Zeitlupen und dramatische Momente wurde in der neuen Version von "Justice League“ besonders deutlich. Er kombiniert Musik und Slow-Motion-Effekte, um bestimmte Momente besonders episch wirken zu lassen, dabei schlägt er jedoch manchmal auch über die Stränge. Besonders Wonder Womans Auftritte sorgten für viele Parodien auf sozialen Netzwerken.

Zahlreiche Szenen von Wonder Woman sind mit Tom Holkenborgs Sountrack "Wonder Woman Defending & Rough Beast“ unterlegt. Der unverwechselbare Ruf einer Frau wird dabei zum Kennzeichen von Wonder Woman, wobei das Ganze ab einer gewissen Zeit nur noch lächerlich wirkt. Ein Fan hat alle epischen Wonder-Woman-Momente in ein YouTube-Video gepackt.