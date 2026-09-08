Die Ermittlungen führen Joe (Katharina Stemberger) und Biggi (Angelika Niedetzky) unter anderem in die Eisarena Linz, auf die Burgruine Schaunberg, zur Chemie Linz, auf Golfplätze, in Nationalparks und ans Linzer Landesgericht.

Das bereits bestens eingespielte Top-Team kämpft ab 8. September 2026 , jeweils dienstags um 20.15 Uhr in ORF 1 sowie bereits vorab auf ORF ON , in seiner zweiten gemeinsamen und insgesamt fünften „Soko Linz“-Staffel wieder gegen das Unrecht und hat beruflich, aber auch privat alle Hände voll zu tun. Doch mit einer Extraportion Zusammenhalt lassen sich auch die größten Herausforderungen meistern. Auf dem Programm stehen zehn spannungs- und emotionsgeladene neue Folgen mit viel Lokalkolorit und österreichischem Schmäh.

Episoden-Guide zu den Folgen

Bodycheck (Dienstag, 8. September 2026, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Als der Amateur-Eishockeyspieler Karim Vitovic nach einem Trainingsmatch tot auf dem Eis liegt, fällt der Verdacht schnell auf den Trainer – Biggis Bruder Walter (Michael Edlinger). Während sich Pichlwanger (Michael Steinocher) und Joe (Katharina Stemberger) bemühen, neben den schwierigen Ermittlungen eine neugierige Journalistin unter Kontrolle zu halten, umgeht Biggi (Angelika Niedetzky) die Ermittlungssperre und schießt sich auf den Spieler Georg Pilhamer (Fabian Unger) ein, der offenbar in einen Streit mit dem Toten verwickelt war.

Video Girls & Loverboys (Dienstag, 15. September, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie sieben Tage vorab auf ORF ON)

Kirin (Laurenz Prader) und Hannibal Warga (Paul Hassler) sind ein berüchtigtes und skrupelloses Rotlicht-Brüder-Duo. Als Kirin Warga tot in seiner dubiosen „Social-Media-Agentur“ gefunden wird, sieht es zunächst nach einem „klassischen“ Mord im Rotlichtmilieu aus. Doch schon kurz nachdem Joe und Biggi ihre Ermittlungen aufgenommen haben, steht Staatsanwältin Dr. Sarah Lorenzoni (Doris Schretzmayer) im Kommissariat und weiht die Ermittler:innen in ein Geheimnis ein.

Kampf um die Krone (Dienstag, 22. September, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie sieben Tage vorab auf ORF ON)

Ein als Zauberer verkleideter Mann wird tot aufgefunden. Schnell finden Joe und Biggi heraus, dass der Tote zu einem Live-Action-Rollenspiel bei der Burgruine gehört. Alle Teilnehmer:innen scheinen den „Kampf um die Krone“ sehr ernst zu nehmen – doch wer hat ein Motiv, den Hofzauberer Barilian umzubringen?

Kurzer Prozess (Dienstag, 29. September, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie sieben Tage vorab auf ORF ON)

Am Linzer Landesgericht ist alles bereit für die Verhandlung. Für den Angeklagten geht es um alles oder nichts. Doch der vom Gericht bestellte psychiatrische Gutachter erscheint nicht, denn er liegt erstochen am Donauufer. Musste er sterben, weil sein Gutachten eine spektakuläre Wendung in dem Strafprozess nach sich gezogen und den Angeklagten ins Gefängnis gebracht hätte?

Helden der Arbeit (Dienstag, 6. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie sieben Tage vorab auf ORF ON)

Auf einer Großbaustelle am Gelände des Industriekonzerns MINAG wird die Leiche der jungen Bauprojektleiterin Lisa Scharnick (Valentina Waldner) gefunden. Spuren am Tatort führen die Ermittlerinnen schließlich zu den „Helden der Arbeit“, einem Verein für ehemalige Mitarbeiter:innen der MINAG.

Absprung (Dienstag, 13. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie sieben Tage vorab auf ORF ON)

Die in letzter Zeit erfolglose Skispringerin Andrea Hollaus (Anna Katharina Malli) springt plötzlich Schanzenrekord und stirbt kurz danach. Der Tod der bekannten Springerin wirft Fragen bezüglich eines möglichen Dopings auf.

Verstummt (Dienstag, 20. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie sieben Tage vorab auf ORF ON)

Als der beliebte Gesangspädagoge Darko Labrovic bei einer morgendlichen Radtour brutal ermordet wird, führen die Spuren in die ehrwürdigen Hallen der St. Florianer Sängerknaben.

Ich sehe was, was du nicht siehst (Dienstag, 27. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie sieben Tage vorab auf ORF ON)

Eines Morgens wird in einem Maisfeld im Linzer Umland die Leiche eines ortsbekannten Ufologen gefunden. Auffallend ist, dass keine Spuren zum Toten führen. Es scheint, als wäre er vom Himmel gefallen.

Ein Prachtkerl (Dienstag, 3. November, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie sieben Tage vorab auf ORF ON)

Als Joe und Biggi die Ermittlungen rund um einen toten Hobby-Birder am Waldrand aufnehmen, gerät zunächst dessen bester Freund, ebenfalls Birder, in den Fokus.

Ins letzte Loch (Dienstag, 10. November, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie sieben Tage vorab auf ORF ON)

Als Natalja (Zeynep Alan), die Köchin des Golfclubs, spurlos verschwindet, fällt Pichlwangers Verdacht sofort auf Jonathan (Julian Waldner), den Mann, der Biggi schon seit einiger Zeit als Stalker das Leben schwer macht. Der ist nämlich ausgerechnet am Tag von Nataljas Verschwinden im Golfclub aufgetaucht – kann das nur ein Zufall sein?