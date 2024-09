"Sommerhaus der Stars" 2024: Diese 3 Paare waren schon getrennt

Gleich drei Pärchen aus Staffel 9 waren vor ihrer Teilnahme in der Show - in der es immerhin darum geht, zusammenzuhalten und sich als Paar zu beweisen - schon mal getrennt . Allen voran Sam Dylan (33) und sein On-off-Partner Rafi Rachek (34). Die beiden Influencer machten bereits mehrere Trennungen durch, bei denen sie mit gegenseitigen Vorwürfen nicht sparten.

Wird ihre Liebe "Das Sommerhaus der Stars" überstehen? Die RTL-Show ist bekannt dafür, mit dem sogenannten "Sommerhaus-Fluch" schon so einige Beziehungen zerstört zu haben. Ab dem 17. September (und immer eine Woche vorher auf RTL+ ) wollen acht Paare demonstrieren, dass es bei ihnen anders ist - doch in der Vergangenheit waren nicht alle von ihnen immer das beste Team.

Sam Dylan und Rafi Rachek waren zweimal getrennt

Dabei fing alles so harmonisch an. Nach Dylans Teilnahme bei "Prince Charming" und Racheks öffentlichem Outing bei "Bachelor in Paradise" fanden sie im Dezember 2019 zusammen. Das Paar bezog eine Wohnung, verbrachte gemeinsame Urlaube und nahm seine Follower bei jedem Schritt mit. Doch schnell machten sie auch mit heftigen Beziehungskrisen Schlagzeilen, im Mai 2021 gaben die Realitystars schließlich ihre Trennung bekannt.

Es folgte ein Rosenkrieg mit gegenseitigen Anschuldigungen - keine zwei Monate später war aber alles wieder vergessen. Sam Dylan machte das Comeback publik und das Paar suchte ab da sogar öffentlich nach einer Leihmutter für ein gemeinsames Kind. Dazu kam es nie, denn rund ein Jahr später hieß es, dass die Liebe jetzt "endgültig" und "ohne weitere Chance" zerbrochen sei.

Zwei Jahre sah es so aus, als gingen die beiden diesmal wirklich getrennte Wegen - bis sie im Januar 2024 unter Pärchenbildern auf Instagram mit "Alle guten Dinge sind drei" ihre erneute Reunion verkündeten. Man habe sich weiterentwickelt und so ganz frisch verliebt.