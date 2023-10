Rausschmiss bei "Sommerhaus der Stars": Darum zog RTL die Reißleine

Eigentlich tun die diesjährigen Promis im "Sommerhaus der Stars" genau das, wofür sie mitunter engagiert wurden: Zanken bis sich die Trash-Balken biegen - aber bitte ausschließlich verbal. Doch im wahrsten Sinne des Wortes schlugen in der aktuellen Staffel gleich mehrere Paare über die Stränge. Wie Sender RTL nun bekannt gegeben hat, kam es in Folge sechs zu einer so handfesten Auseinandersetzung, dass die Produktion eingreifen und sogleich zwei Paare des Sommerhauses verweisen musste - ein Novum in dem Format.

Stunk brach demnach zwischen Walentina Doronina (23) und ihrem Verlobten Can Kaplan sowie dem gerade erst eingezogenen Paar Gigi Birofio (24) und Dana Feist (26) aus. Weil es dabei auch handgreiflich wurde, zog der Sender umgehend die Reißleine. Zur Begründung heißt es: "Körperliche Gewalt hat im Sommerhaus keinen Platz. Daher müssen Gigi und seine Partnerin Dana das Haus verlassen."