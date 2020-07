Sommerkino Oberösterreich: Linz / Vöcklabruck / Freistadt / Steyr 2020

Die derzeitige Situation zwingt uns mit unserer Sommerkino-Aktion an größere Orte zu gehen. Das macht alles neu, spannend und mit Abstand besser.

Das Moviemento bespielt von 11. - 13. Juli wird das Donauparkstadion und von 16. Juli - 16. August dient eine Wiese im hinteren Bereich des Linzer Parkbades als Open Air Kino mit Platz für bis zu 250 Besucherinnen. In Freistadt werden diverse Sportplätze der Umgebung und wie gewohnt die Braunberghütte bei St. Oswald bespielt. Die Sommerkinos in Steyr und Vöcklabruck bleiben bei den gewohnten Spielorten.

In Linz und an vielen Spielorten in Freistadt gibt keine Bestuhlung, also bitte Decken oder Campingsessel mitbringen. Das Ticketing soll auch soweit wie möglich online erledigt werden: Keine Reservierungen, sondern nur Vorverkauf sind möglich. Bei wetterbedingten Absagen gelten die erworbenen Tickets als Gutschein im Kino, den man dann irgendwann einlösen kann.

Ansonsten gibt es wieder ein abwechslungsreiches Programm, darunter viele Premieren, eine Creep Night mit "The Return of the Living Dead", drei Filme aus dem Programm des wegen Covid-19 abgesagten Crossing Europe Festivals und etliche Gustostücken des kommenden Kinoherbstes.