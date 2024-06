Sommerkino Wien 2024: VOLXkino macht KARLSkino

Das KARLSkino ist ein neues Open Air Kino , das diesen Sommer von 29. Juni bis 13. Juli eine Auswahl filmischer Delikatessen und Raritäten bei freiem Eintritt und unter freiem Himmel am Karlsplatz zeigt. Zu sehen sind heimische Produktionen, aktuelles Weltkino und eine erlesene Auswahl an Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen.

Seit 35 Jahren schafft das VOLXkino temporäre kulturelle und soziale Räume in den Wiener Bezirken. War das VOLXkino zu seinem Beginn praktisch ausschließlich und quasi „exklusiv“ in den Außenbezirken unterwegs, so gehört heute die ganze Stadt zum Aktionsraum des VOLXkinos. Mit dem Projekt KARLSkino ist es nun auch im Zentrum der Stadt angekommen.

Programm von KARLSkino 2024

29. Juni NO BEARS, IR 2022, Jafar Panahi, 108 Min., OmengU

03. Juli DAS NEUE EVANGELIUM, Milo Rau, DE/CH/IT 2020, 107 Min., OmU

04. Juli JOURNEY TO THE WEST, Kong Dashan, CN 2021, 118 Min., OmengU

05. Juli ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED, Laura Poitras, US 2022, 117 Min., OmU

06. Juli SUMMER LOVE – Ein Kurzfilmprogramm von VIENNA SHORTS

10. Juli COLONOS, Felipe Gálvez Haberle, CL/AR 2023, 100 Min., OmengU

11. Juli PANDORAS VERMÄCHTNIS, Angela Christlieb, AT 2023, 87 Min., OmengU

12. Juli Preview: EXPLANATION FOR EVERYTHING, Gábor Reisz, HU/SK 2023, 132 Min., OmU

13. Juli Österreichische Erstaufführung: DER JUNGE DEM DIE WELT GEHÖRT, Robert Gwisdek, DE/IT 2024, 92 Min., dt.-ital.-frz. OF tw. mit englischen Untertiteln

