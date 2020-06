Sommerkino Wien: dotdotdot 2020

Mit einem 10-teiligen Panorama aktueller, vielfach preisgekrönter Kurzfilme in thematischen Programmen wird die Sinnlichkeit des Kinos gefeiert, die im kulturellen Lockdown schmerzlich vermisst wurde. Die heurige Personale ist der 1972 in Frankreich geborenen Filmemacherin und Kuratorin Marie Losier gewidmet – mit einem quirligen Doppelabend ihrer empathischen kurzen Künstler*innenporträts auf 8 mm und 16 mm, der Österreich-Premiere ihres Porträts über den Musiker und Komponisten Felix Kubin und der Weltpremiere eines neuen Musikvideos für und mit Dorit Chrysler. Die spannendsten Protagonist*innen des zeitgenössischen Puppentrickfilms, die diese traditionsreiche Sparte des Animationsfilms durch raffinierte Erzählungen und Techniken in neue Höhen befördern, werden in den Fokus gerückt. Intensiven Dialog gibt es mit dem Dokumentarfilmfestival ethnocineca, das Anfang Mai online stattgefunden hat und nun im Rahmen von dotdotdot die für die Kurzfilmpreise nominierten Filme präsentiert, gemäß dem Festivalcredo: »We need to see the world from as many perspectives as possible!«