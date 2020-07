Sommerkino Wien: frame[o]ut im Museumsquartier 2020

Mit der 13. Ausgabe des frame[o]ut Open Air Cinemas wollen die VeranstalterInnen eine Tradition des Verbindens fortführen: als Berührungspunkt von verschiedenen Initiativen, Kunst- und Kulturschaffenden und Festivals, als Kombination filmischer Nischenschätze und internationaler Publikumslieblinge, als Zusammenspiel von innovativem Film, für den Definitionen erst geschaffen werden müssen und der Leichtigkeit eines urbanen Sommerkinos. Ein inklusiver öffentlicher Raum, der zu Spontanität und Diversität im Wiener MuseumsQuartier anregen will.



Corona-Schwerpunkt

Unter dem Titel #EchzeitExperiment findet im Rahmen des Festivals ein kollektives, partizipatorisches KunstFilmProjekt mit Lesungen, Gesprächen, Musik und Filmen statt.

In der letzten Augustwoche dieses Corona Jahres 2020 wird die Stadt Wien im Spätsommer mit Filmprojektionen bespielt, die kollektive und persönliche Erfahrungen dieser außergewöhnlichen Zeit des Lockdowns zeigen.

Das Kollektiv SONOVIDI zeigt z.B. den Film "For the Rest" (Arbeitstitel) als Werkstattprojekt am Eröffnungsabend und das Publikum wird über (Funk)Kopfhörer den Sound der Quarantänezeit und der sozialen Isolation hören. Ein Filmprojekt von Nachwuchsfilmemacher*innen, das während und wegen des Lockdowns begonnen wurde, und den Schwerpunkt auf Filmton legt.