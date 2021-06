Kino-Feeling mitten im Burghof: Auf der großen Leinwand, umgeben von Mauern und Türmen, werden von 22. Juli bis 7. August Filme und Blockbuster der letzten 25 Jahre gezeigt.

Bei Schönwetter ist der barocke Innenhof des Stifts wohl einer der schönsten Freiluftkinosäle Niederösterreichs. Neben Filmprogramm wartet auf die BesucherInnen auch Wachauer Wein weitere kulinarische Köstlichkeiten. Von 3. bis 5. September – perfekt für einen Wochenend-Ausflug!

Das ist natürlich längst nicht alles: 2021 findet wieder der große Kinosommer Niederösterreich statt. Von A bis Amstetten bis Z wie Zwettl werden in zahlreichen Locations in ganz NÖ Filme unter freiem Himmel gezeigt. Programm­­kino, Dokumentar-, Kinder- und Kurz­filme, Block­buster aus Holly­wood und Filme aus dem Programm der Diagonale werden bis in den September präsentiert.