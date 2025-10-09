Hugh Jackman und Kate Hudson zeigen in der musikalischen RomCom "Song Sung Blue", dass es nie zu spät ist, seine Träume zu verwirklichen. Und da sie auch singen können, stehen ihre Chancen auf einen Neuanfang tatsächlich ziemlich gut, wie bereits der Trailer beweist:

Worum geht es in "Song Sung Blue"? Inspiriert von wahren Begebenheiten: In der Komödie wagen zwei Musiker, die noch immer vom großen Durchbruch träumen, in ihrer Lebensmitte einen mutigen Neuanfang. Sie gründen eine Neil-Diamond-Tribute-Band – und zeigen, dass es nie zu spät ist, die große Liebe zu finden und den eigenen Träumen zu folgen.

Wann ist "Song Sung Blue" zu sehen? Der Film startet am 25. Dezember 2025 in unseren Kinos.