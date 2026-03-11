Die Dortmunder "Tatort"-Kommissare Peter Faber und Ira Klasnić bekommen nach dem Ausstieg von Stefanie Reinsperger (38) eine neue Kollegin. Wie der WDR mitteilt, wird die österreichische Schauspielerin Sophia Mercedes Burtscher (35) das Team um Jörg Hartmann (Faber) und Alessija Lause (Klasnić) verstärken. Burtscher stammt aus Bregenz und wurde schon während ihres Schauspielstudiums am Salzburger Mozarteum als festes Ensemblemitglied am Schauspiel Köln engagiert. Sie war unter anderem schon in der Netflix-Serie "King of Stonks" oder in der Kinoproduktion "Stromberg - Wieder alles wie immer" zu sehen.

Das ist ihre neue "Tatort"-Rolle Nun wird Sophia Mercedes Burtscher im "Tatort" die Rolle der Hauptkommissarin Leo Sturm übernehmen, ihren Einstand gibt sie in dem Fall "Blut und Wasser" (Arbeitstitel). Der Krimi wird aktuell in Dortmund, Köln und Umgebung gedreht. Der Sendetermin im Ersten steht noch nicht fest. In dem Fall wird das neue Duo aus Faber und Sturm mit einem rätselhaften Gewaltverbrechen konfrontiert, das sich während einer stadtweiten Ausnahmesituation ereignet, heißt es vorab vom WDR über die "Tatort"-Episode. Das Verbrechen führt demnach tief in die Abgründe einer scheinbar perfekten Familie. "Blut und Wasser" ist laut der Mitteilung als Kammerspiel angelegt und spiele über weite Strecken im Innern eines Hauses: "Die klaustrophobische Atmosphäre verstärkt den psychologischen Druck auf alle Beteiligten." Auch Fabers Zusammenarbeit mit seiner neuen Kollegin werde direkt auf die Probe gestellt. Er merkt schnell: "Leo Sturm ist eine außergewöhnlich scharfsinnige und kompromisslose Ermittlerin, die lieber auf sich selbst vertraut als auf Teamwork. Und mindestens eine Kollegin auf Augenhöhe ist." Während Faber und Sturm im Haus ermitteln, hält die Leiterin der Dortmunder Mordkommission Ira Klasnić die Fäden im Präsidium zusammen.

"Eine große Ehre" Sophia Mercedes Burtscher freut sich über ihr neues Engagement: "Es ist eine große Ehre für mich, Teil des Dortmunder Tatorts zu sein - der tatsächlich mein Lieblings-Tatort ist. Ich bin sehr stolz, mich mit meiner Figur Leo Sturm in die Tradition außergewöhnlich starker Kommissarinnen in Dortmund einreihen zu dürfen." Sie freue sich auf spannende Geschichten "und darauf, Leo über die nächsten Jahre dem Publikum näherzubringen - denn sie hat einige Geheimnisse im Gepäck".