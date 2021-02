"South Park": Zweites Corona-Special kommt im März

Q-Anon

In "South ParQ: The Vaccination Special“ versuchen die Freunde, Impfstoffe gegen COVID-19 zu erlangen, um ihren Lehrer zu impfen, aber werden von einer militanten Gruppe daran gehindert. Die Handlung erinnert dabei stark an den Strum auf das Capitol nach den US-Präsidentschaftswahlen und das "Q“ im Titel deutet an, dass sich die MacherInnen mit politischen Seitenhieben nicht zurückhalten werden.