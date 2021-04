"Space Jam 2"-Trailer: LeBron James setzt auf Superman und King Kong

Am 3. April wurde der erste Trailer zu "Space Jam 2" veröffentlicht und den Fans stach ein Detail besonders ins Auge. Im Trailer ist zu sehen, wie LeBron James durch einen verrückten Computer-Freak in die Welt der Looney Tunes verdammt wird und dort ein Basketballspiel gegen den Goon Squad gewinnen muss. Dafür braucht der Profi-Basketballspieler ein Team.

Anstatt sich sofort an die Publikumslieblinge Bugs Bunny, Duffy Duck oder den tasmanischen Teufel zu wenden, schreibt James eine Liste an Namen nieder, die für viel Gelächter im Netz sorgt. Am liebsten hätte der Lakers-Star nämlich Superman, Gandalf und King Kong im Team.