Marie Kondo: Trailer zur neuen Netflix-Serie "Sparking Joy"

Drei Jahre nach dem Megaerfolg von "Aufräumen mit Marie Kondo" kehrt Marie Kondo zurück auf die Bildschirme. Die japanische Beraterin und Bestsellerautorin ist ab 31. August in der neuen Netflix-Serie "Sparking Joy" zu sehen. Während sie sich in ihrer vorherigen Serie darauf konzentriert hat, ihre eigenen vier Wände sauber zu halten, weitet sie ihren Aufgabenbereich diesmal deutlich aus.

In "Sparking Joy" hilft sie drei UnternehmerInnen dabei, ihren Arbeitsplatz und ihr Leben in Ordnung zu bringen. Was für die ProtagonistInnen zunächst als Unternehmensberatung beginnt, entwickelt sich schnell zu einer emotionalen Erkundungsreise durch ihr Privatleben.