"Spartacus – Das Haus Ashur": Wie viele Folgen, wann ist Finale?

Mit der neuen Spinoff-Serie "Spartacus – Das Haus Ashur" kehren wir auf Prime Video zurück in die Arena. Es ist eine Geschichte über Macht, Überleben und den hohen Preis von Ambitionen. Dabei erleben wir Nick Tarabay erneut in seiner charakteristischen Rolle als scharfsinniger Ashur, während Lucy Lawless in einem besonderen Gastauftritt wieder als die komplexe Lucretia zu sehen ist. Mit dem erfahrenen Gladiator Korris (Graham McTavish) als Verbündetem führt Ashur eine neue Generation von Kämpfern an. Im Zentrum steht dabei die talentierte Gladiatrix Achillia (Tenika Davis), deren Aufstieg die etablierte römische Elite herausfordert. Doch wie sieht der Episodenfahrplan aus?