"Spartacus – Das Haus Ashur": Wie viele Folgen, wann ist Finale?
Mit der neuen Spinoff-Serie "Spartacus – Das Haus Ashur" kehren wir auf Prime Video zurück in die Arena. Es ist eine Geschichte über Macht, Überleben und den hohen Preis von Ambitionen. Dabei erleben wir Nick Tarabay erneut in seiner charakteristischen Rolle als scharfsinniger Ashur, während Lucy Lawless in einem besonderen Gastauftritt wieder als die komplexe Lucretia zu sehen ist. Mit dem erfahrenen Gladiator Korris (Graham McTavish) als Verbündetem führt Ashur eine neue Generation von Kämpfern an. Im Zentrum steht dabei die talentierte Gladiatrix Achillia (Tenika Davis), deren Aufstieg die etablierte römische Elite herausfordert. Doch wie sieht der Episodenfahrplan aus?
Wie viele Folgen hat "Spartacus – Das Haus Ashur"-Staffel 1?
Die Spinoff-Serie wird insgesamt 10 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Die ersten zwei Episoden werden am 6. Dezember 2025 bei Prime Video veröffentlicht. Danach gibt es wöchentlich eine weitere Episode - mit einer Pause in der Woche vom 17. Januar. Dadurch ergibt sich folgender Serien-Fahrplan:
6. Dezember 2025: Episoden 1 + 2
13. Dezember 2025: Episode 3
20. Dezember 2025: Episode 4
27. Dezember 2025: Episode 5
3. Jänner 2026: Episode 6
10. Jänner 2026: Episode 7
24. Jänner 2026: Episode 8
31. Jänner 2026: Episode 9
7. Februar 2026: Episode 10 (Finale)