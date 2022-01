"Spencer": Das ist die wahre Geschichte hinter dem Diana-Biopic!

Genauso faszinierend wie Stewards Schauspiel (sie löst sich komplett in der Figur der Diana auf) ist auch die Handlung, die auf wahren Begebenheiten beruht: Der Film deckt nicht das gesamte Leben der Princess of Wales ab, sondern behandelt nur einige wenige Tage während der Weihnachtsferien 1991, an denen Diana mit der königlichen Familie in Sandringham House in Norfolk verweilt. Es sollen schicksalshafte Tage werden, denn Diana beschließt zu diesem Zeitpunkt, sich von Prince Charles scheiden zu lassen. Ein Skandal innerhalb des Königshauses.

Drei Tage sind natürlich nicht genug, um all die Hintergründe ausführlich zu behandeln und darzustellen, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Wir geben dir einen kleinen royalen Geschichtsunterricht und verraten die realen Hintergründe hinter der Story in "Spencer".