Auf gigantische Vorfreude folgen monumentale Bestmarken: Die Superlative für diesen Kinostart müssen noch erfunden werden! Spider-Man: Brand New Day bringt Tom Holland alias Peter Parker nach fünf Jahren zurück auf die große Kinoleinwand und könnte keinen gewaltigeren Erfolg verbuchen. Das wird den diesmal eher depressiven Spidey doch hoffentlich aufheitern.

Der Spinnenjunge bricht Rekorde

Spider-Man: Brand New Day hat den Kinos in Österreich einen wahrhaft brandneuen Tag beschert – mit mehr als 171.000 Besuchern nach fünf Tagen und einem Einspielergebnis von 2,46 Mio. Euro hat das neueste Abenteuer um Peter Parker Rekorde gebrochen und neue Bestmarken aufgestellt.

Auch in den USA spielte der Film über 355 Mio. US-Dollar ein, insgesamt verzeichnet er schon jetzt ein weltweites Einspielergebnis von über 927 Mio. US-Dollar.

Hier sind die Rekorde gleich noch einmal aufgelistet:

Die neue Nummer Eins in den Kinos

Bester Fünf-Tage-Start in diesem Jahrzehnt

Bester Kinostart des Jahres

Bester Kinostart eines Spider-Man Films aller Zeiten (nach Box Office)

Bester weltweiter Kinostart in der Geschichte von Sony Pictures

Weltweite Nummer Eins

„Spider-Man: Brand New Day“ ist derzeit in unseren Kinos zu sehen. Hier geht's zu den Spielzeiten!