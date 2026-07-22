„Spider-Man: Brand New Day“: Hier ist der finale Trailer

In einer Welt, in der sich niemand mehr an ihn erinnert, stürzt sich Peter Parker vollständig in sein Leben als Spider-Man. In einem Netz aus Verdrängung und neuen Gefahren droht Peter jedoch, sich selbst zu verlieren. Das zeigt uns der finale Trailer zu dem mit gigantischer Vorfreude erwarteten Kinoereignis „Spider-Man: Brand New Day“ :

Unsichtbarer Bösewicht

Nach dem phänomenalen weltweiten Erfolg von „Spider-Man: No Way Home“ bricht in „Spider-Man: Brand New Day“ ein völlig neuer Tag für Peter Parker an. Als Spider-Man stellt er sich nun in Vollzeit dem Verbrechen entgegen – in einer Welt, die sich nicht mehr an ihn erinnert. Während er mitansehen muss, wie seine einstigen Freunde ihr Leben ohne ihn weiterführen, gerät Peter zunehmend unter Druck. Dabei setzt eine tiefgreifende Veränderung in ihm Kräfte frei, die er möglicherweise nicht kontrollieren kann. Doch diese Verwandlung könnte auch das Einzige sein, was eine schockierende neue Bedrohung für die Stadt und die Menschen, die er liebt, aufzuhalten vermag: Einen mächtigen Bösewicht, den niemand sehen kann.

Endlich kehren Tom Holland als Peter Parker, Zendaya als MJ und Jacob Batalon als Ned Leeds zurück auf die große Leinwand. An ihrer Seite sind Sadie Sink, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando und Mark Ruffalo zu sehen.

Die Regie von liegt erstmalig in den Händen von Destin Daniel Cretton („Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“), das Drehbuch stammt wieder aus der Feder von Chris McKenna & Erik Sommer.