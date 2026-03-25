Bereits am ersten Tag deutete sich der immense Erfolg an. In den ersten 24 Stunden generierte der Trailer laut WaveMetrix rund 718,6 Millionen Views. Mit diesem Wert pulverisierte Sony Pictures den bisherigen Rekord von "Deadpool & Wolverine", der bei 365 Millionen Aufrufen lag. Selbst der Mega-Erfolg des "Grand Theft Auto VI"-Trailers wurde von "Spider-Man" überholt.

Nur vier Tage nach der Veröffentlichung des ersten Trailers zu "Spider-Man: Brand New Day" am 17. März hat das Video die Marke von einer Milliarde Aufrufen überschritten . Damit ist er laut "Variety" der erste Filmtrailer der Kinogeschichte, dem dieses Kunststück in so kurzer Zeit gelang.

Neues Kapitel für Tom Holland

Der Film markiert ein neues Kapitel für Tom Holland (29) in der Rolle des Peter Parker. Die Handlung setzt vier Jahre nach den Ereignissen von "No Way Home" an. Peter ist nun erwachsen und lebt völlig isoliert in New York, nachdem er sich am Ende des letzten Teils freiwillig aus dem Gedächtnis seiner Liebsten gelöscht hat. Ohne die Unterstützung von Stark Industries oder seinen Freunden widmet er sein Leben ganz dem Kampf gegen das Verbrechen in einer Stadt, die seinen Namen nicht mehr kennt.

Neben Tom Holland kehrt Zendaya (29) als MJ zurück. Zur weiteren hochkarätigen Besetzung gehören Sadie Sink, Jacob Batalon und Jon Bernthal, der erneut als Frank Castle (The Punisher) zu sehen sein wird. Auch Michael Mando als Scorpion und Mark Ruffalo in der Rolle des Bruce Banner sind Teil des Ensembles.

Der enorme Erfolg des Trailers lässt bereits jetzt auf ein monumentales Einspielergebnis schließen. "Spider-Man: Brand New Day" startet am 31. Juli 2026 weltweit in den Kinos.