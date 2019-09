Spider-Man schwingt doch noch zweimal durch das MCU von Marvel

Zukunft in eigenem Sony SpiderVerse?

Wie es mit Spider-Man nach dem dritten MCU-Film weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Allerdings zeigt Sony Tendenzen ein eigenes Spider-Man-Universum unabhängig von den Konkurrenten Marvel Studios bzw. dem Mutterkonzern Disney aufzubauen. Denn Sony besitzt (aufgrund mangelhafter Eingrenzung beim Verkauf der Filmrechte in den 90er-Jahren) nicht nur die Filmrechte an Spider-Man, sondern an sämtlichen Marvel-Charakteren aus den Spider-Man-Comics. Sony plant daher neben einer Fortsetzung von "Venom" auch weitere Filme mit Charakteren wie "Morbius, the Living Vampire", "Madame Web", " Silver Sable" und "Black Cat". Allerdings wird es in diesen Filmen keinerlei Bezüge zu bisherigen Marvel-Filmen geben – außer Sony und Disney einigen sich in Zukunft auf einen weiteren Deal.