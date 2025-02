Gegen die geballte Unterhaltungspower der privaten und öffentlich-rechtlichen Konkurrenz setzte sich am 15. Februar die neue ARD-Miniserie "Spuren" souverän durch. Der Krimi erreichte mit seinen vier aufeinanderfolgenden Folgen ab 20:15 Uhr herausragende Marktanteile von bis zu 25,9 Prozent beim Gesamtpublikum.

Starke Performance über den gesamten Abend

In der Serie soll eine 40-köpfige Sonderermittlungsgruppe um Kriminaloberrätin Barbara Kramer, gespielt von Nina Kunzendorf (53), einen Sexualmord aufklären. Der Fall fesselte zur besten Sendezeit zunächst 5,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an die Bildschirme, was einem Marktanteil von 23,5 Prozent entsprach.

Die folgenden Episoden konnten diese starke Performance sogar noch steigern - mit 23,3 und 23,6 Prozent in den mittleren Folgen und einem überragenden Höhepunkt von 25,9 Prozent beim Finale.