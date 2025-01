Die zweite Staffel der Erfolgsserie "Squid Game" ist seit 26. Dezember auf Netflix verfügbar und zieht seitdem Millionen Fans weltweit in ihren Bann. In der ersten Woche nach Start erzielte sie bereits 68 Millionen Views und übertraf damit den bisherigen Rekordhalter "Wednesday". Staffel 2 stieg so direkt auf Platz 1 der globalen Netflix Top 10 in über 92 Ländern auf und macht "Squid Game" erneut zu einer der weltweit erfolgreichsten Serien.

Netflix würdigt diesen Rekord, indem es nun diverses Bonusmaterial veröffentlicht. So bietet etwa die Making-of-Doku "Making Squid Game – Staffel 2" Einblicke von den Dreharbeiten.