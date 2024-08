Lange haben Fans der überaus erfolgreichen südkoreanischen Netflix-Serie "Squid Game" auf diese Neuigkeit warten müssen: In einem rund einminütigen Teaser hat der Streaminganbieter endlich enthüllt, wann die zweite Staffel der blutigen Überlebensspiele zu sehen sein wird. Es ist noch in diesem Jahr der Fall - und zwar zur Weihnachtszeit, genauer gesagt am 26. Dezember .

Im Teaser sind zunächst normal gekleidete Sprinter auf einer Laufstrecke zu sehen. Doch nach und nach werden sie durch Personen ersetzt, die in den ikonischen grünen Trainingsanzügen aus Staffel eins am Rennen teilnehmen - und schließlich wie die Fliegen fallen. Im Hintergrund taucht daraufhin der mit einer schwarzen Maske vermummte Zeremonienmeister der "Squid Games" auf und fragt: "Drei Jahre sind vergangenen. Wollt ihr wieder spielen?"

Auch News zur dritten Staffel enthalten

Doch damit nicht genug der spannenden Ankündigungen. In dem kurzen Clip befinden sich zudem News zu der bereits fest eingeplanten dritten Staffel. So wird es sich bei Season drei um den Abschluss der Serie handeln, "Squid Game"-Anhänger müssen sich außerdem nicht drei weitere Jahre auf die finalen Folgen gedulden. Denn noch im kommenden Jahr soll Staffel drei erscheinen.

In Teil eins der südkoreanischen Produktion wurden Hunderte hoch verschuldete Menschen zu einer Reihe von Wettkämpfen, angelehnt an koreanische Kinderspiele, eingeladen. Dem einzigen Sieger winkte ein exorbitant hohes Preisgeld, allen anderen der Tod. Für Netflix gehörte "Squid Game" mit 142 Millionen Streaming-Abrufen in den ersten Wochen nach Ausstrahlung 2021 zu den erfolgreichsten jemals gezeigten Formaten. Zudem bedeutete die Serie den internationalen Durchbruch für einige ihrer Stars - Hauptdarsteller Lee Jung-jae (51) etwa ist inzwischen in der "Star Wars"-Serie "The Acolyte" zu sehen.