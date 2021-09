Goreng wacht auf einem klapprigen Bettgestell in einem Raum auf, der nicht mehr als ein Waschbecken und einen Spiegel zu bieten hat. An der Wand gegenüber liegt der Pensionist Trimagasi. Der junge Akademiker weiß nicht, wo er sich befindet und versucht von seinem Zimmerkollegen Informationen über diesen seltsamen Ort einzuholen. An der Decke und am Boden des Raumes befinden sich zwei rechteckige Löcher, durch die man in die endlosen Etagen unter und über sich sehen kann.

Goreng ist auf Ebene 48 gelandet, das sei gut, sagt Trimagasi. Mit den Unteren rede man nicht, weil sie eben unter einem seien und die Oberen antworten einem nicht, weil sie eben über einem seien – völlig klar. Einmal pro Tag fährt ein mit köstlichen Speisen bestückter Tisch von der obersten bis in die unterste Ebene. Die Bewohner der oberen Ebenen schlagen sich die Bäuche jedoch immer derart voll, dass für die unteren Bewohner nichts mehr übrig bleibt, wodurch in den tiefer gelegenen Stockwerken Verzweiflung und Chaos herrscht. Man verbringt einen Monat im selben Raum. Auf welche Ebene man danach kommt, ist purer Zufall. Goreng versucht den tödlichen Kreislauf des Spiels zu durchbrechen und kommt dabei an den Rande des Wahnsinns.

"Der Schacht" ist zwar keine Serie, sondern ein spanischer Film, der während der Corona-Pandemie zum Publikumsliebling wurde, aber behandelt ähnliche Themen wie "Squid Game". Der Schacht ist zurzeit auf Netflix verfügbar.

