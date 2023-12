Dass man eine erfolgreiche Serie auch als Reality-Gameshow adaptieren kann, hat Netflix mit "Squid Game: The Challenge" bewiesen. Pünktlich zum großen Finale der Show am Donnerstag (7. Dezember) hat der Streamingdienst angekündigt, dass es eine zweite Staffel geben wird. Mutige "Squid Game"-Fans können sich ab sofort für eine Teilnahme an der Gameshow bewerben. Auf dem Spiel steht wie bereits in Staffel eins ein Gewinn von 4,56 Millionen US-Dollar.