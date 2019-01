Star Trek Discovery: Auf Außenmission wie in alten Tagen

Keine Berührungsängste mit bewährten Mustern

Auch hier setzt "Star Trek: Discovery" ganz anders als in der ersten Staffel ohne Berührungsängste auf altbewährte Formeln aus der Vergangenheit, aber in gekonnter Adaption: Der Kontakt mit der Pre-Warp-Kultur ist Teil eines größeren Rätsels, das es im Laufe der Staffel zu lösen gilt. Das erste Mitglied der Brücken-Crew hat Gelegenheit ins Rampenlicht zu treten (auch wenn wohl noch einiges an Charakterentwicklung notwendig ist). Gleichzeitig führen Pike und Burnham eine Grundsatzdebatte über die Grenzen der Wissenschaft. Und auch mit den dramaturgisch zwar Spannung erzeugenden, aber wenig wissenschaftlichen Herausforderungen wird ganz im alten Stil – also ungeniert – umgegangen: Der Planetenring kollabiert in genau 64 Minuten, keine Sekunde früher oder später. Die Rettung des Planeten ist bis zu exakt dieser Deadline möglich und passiert dann auch in den zwei Minuten vor der ultimativen Katastrophe, die dann natürlich doch abgesagt wird. Alles wie in alten Zeiten also.

Auf dem Planeten stellt sich heraus, dass Jakob das Notsignal gesendet hat. So will er seine These beweisen, dass es die Erde noch gibt und Menschen mit Raumschiffen zwischen den Welten reisen können. Pike gibt jedoch Burnham und Owosekun den Befehl die Oberste Direktive in jedem Fall einzuhalten. Als Jakob daraufhin die Besucher attackiert, kommt es in der Folge zu einem Unfall, der Pike in Lebensgefahr bringt. Die Crew muss schleunigst zur Discovery zurück.