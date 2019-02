Star Trek Discovery: Aufräumarbeit bei den Klingonen

Auf der Discovery: Burnham und Spock

Verzweifelt versucht Burnham auf der USS Discovery, einen logischen Zusammenhang zwischen den sieben Signalen und ihrem Bruder Spock zu finden. Ohne Ergebnis. Ihre Arbeit wird durch den überraschenden Besuch ihrer Mutter Amanda Grayson ( Mia Kirshner) unterbrochen. Sie ist auch Spocks leibliche Mutter. Burnham soll ihr dabei helfen, die medizinische Akte von Spock zu entschlüsseln, die sie auf Sternebasis 5 gestohlen hat. Dort hat man ihr jede Information über Spocks Zustand und auch den Kontakt mit ihrem Sohn verweigert. Amanda ist davon überzeugt, dass irgendetwas nicht stimmt.

Burnham zeigt dabei (wie schon in der letzten Folge) ein erfreuliches Vertrauen in ihren Captain. Das war nicht immer so. Sie wendet sich an Captain Pike um Hilfe. Dieser ist zunächst skeptisch, nimmt aber dann doch Kontakt mit Sternenbasis 5 auf. Was wir dabei erfahren, ist höchst besorgniserregend: Spock ist aus der Anstalt geflohen und hat dabei angeblich drei Ärzte getötet. Es wird wegen Mordes gesucht. Seine Akte ist unter Verschluss. Pike wird aber versichert, der Fall habe nichts mit den Signalen zu tun, die er untersuchen soll.

Doch nach dem Gespräch ist Pike mit Burnham und ihrer Mutter einig: Das klingt nicht nach dem Mann, den alle drei gut kennen. Pike gibt daher den Befehl die gestohlenen Daten zu entschlüsseln. Spock wird darin ein extremes Empathie-Defizit diagnostiziert, was seine Mutter als Umschreibung für eine psychopathische Persönlichkeitsstörung interpretiert. Sogar sie hält ihn aufgrund seiner Kindheit für emotional instabil. Dann taucht auch noch der Rote Engel in den Daten auf. Burnham erzählt Amanda, dass auch sie den Engel gesehen hat. Mit diesem Phänomen verbindet Amanda einen Vorfall in der Kindheit der Geschwister: Als Kind wurde Burnham von Extremisten entführt. Wie Amanda nun offenbart, hat Spock schon damals behauptet, der Rote Engel habe ihm ihren Aufenthaltsort verraten. Nach diesem Vorfall hat Burnham ihren Bruder absichtlich traumatisiert, um ihn von ihr fernzuhalten und so zu schützen.

Ähnliches hatte Burnham zuvor auch schon ihrem Vater Sarek gesagt. Was Burnham getan hat, ist freilich noch ein großes Fragezeichen. Jedenfalls ist es ein Erklärungsansatz, warum Spock nie von seiner Adoptivschwester gesprochen hat. Diese Staffel schafft es bisher ganz gut, eine spannende Suche nach Spock zu inszenieren und dabei auch Widersprüche der ersten Staffel aufzulösen.