Star Trek Discovery: Neuer Captain gesucht!

Die Geschichte von Captain Pike

In einem Interview mit Deadline Hollywood zum Staffelauftakt sprach Serien-Schöpfer, Showrunner und Franchise-Chef Alex Kurtzman von einer "mythologischen Rolle", die Pike im "Star Trek"-Kanon einnimmt, obwohl er in der Originalserie nur in der Doppelfolge "The Menagerie" (Dt.: "Talos IV – Tabu") vorkommt (von der ursprünglichen Pilotfolge "Der Käfig" abgesehen). Auch in den Reboot-Filmen im Kino, deren Drehbücher Kurtzman mitgeschrieben hat, kommt Pike vor. In der sogenannten Kelvin-Timeline stirbt Pike allerdings in "Star Trek: Into Darkness".

Damals sagte Kurtzman auch: "Am Ende dieser Staffel werden wir mit dem Kanon (Anm.: der Originalserie) abgestimmt sein und das bedeutet, wir werden Schatten davon sehen, wo – wie wir alle wissen – Pike enden wird."

Das ist natürlich ein Hinweis auf das tragische Schicksal des Charakters in der Originalserie: Nachdem Pike das Kommando der USS Enterprise im Jahr 2265 an James T. Kirk übergeben hat, wird er 2266 bei einem Unfall schwer verletzt. Seitdem sitzt er in einem Hightech-Rollstuhl und kann nur noch mit Hilfe dieses Gerätes kommunizieren. In der oben genannten Doppelfolge bringt ihn Spock auf den Planeten Talos IV. Dort gibt es ein Happy End für Pike: Er ist wieder mit Vina vereint, in die er sich schon in der Pilotfolge verliebt hatte. Dank der telepathischen Kräfte der Talosianer lebt er dort gemeinsam mit Vina in der Illusion, geheilt zu sein.