Star Trek Discovery: Saru und Burnham spielen Seifenoper

Vor zwei Wochen haben wir uns an dieser Stelle über das aufkommende "Star Trek"-Feeling in der zwar traditionellen, aber dennoch gelungenen Episode "New Eden" gefreut. Die dieswöchige Episode mit dem Titel "Der Charonspfennig" setzt erneut auf traditionelle Muster, nur ist es diesmal keine Außenmission. Stattdessen wird das Raumschiff in einer unbekannten Sphäre wie in einem Spinnennetz gefangen. Die Schiffssysteme drohen zu versagen. Die Besatzung allgemein und besonders einige Charaktere geraten in Lebensgefahr und werden in einem Teil des Raumschiffes isoliert. Teamwork ist gefragt, um aus dieser Situation zu entkommen. Das klingt doch sehr nach dem guten "Raumschiff Enterprise" aus alten Tagen.

Leider sind diesmal zu wenige Puzzleteile vorhanden, die sich in das größere Ganze der Staffel-übergreifenden Geschichte fügen. Außerdem kommt auch der abgeschlossene Episoden-Plot ziemlich aufgesetzt daher. "An Obol For Charon", so der Originaltitel, ist nach einem Start mit drei guten Folgen eine eher misslungene Filler-Episode. Aber das kommt in den besten Serien einmal vor.