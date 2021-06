Am 16. Juni wurde auf der offiziellen "Star Trek"-Twitter-Seite der zweite Trailer zur zweiten Staffel von "Star Trek: Picard" veröffentlicht. Während im ersten Trailer der von Patrick Stewart gespielte Jean-Luc Picard wieder in das "Star Trek"- Universum eingeführt wurde, erfährt man nun, worum es in den kommenden Episoden gehen könnte.

Wir sehen, dass Fan-Liebeling Q auch wieder an der Seite von Picard steht, doch diesmal wird auch klar, dass Zeitreisen im Fokus der Geschichte stehen werden.