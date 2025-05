Die dritte Staffel von "Star Trek: Strange New Worlds" ist eine spannende Weiterentwicklung der klassischen Serie und führt sowohl neue als auch bekannte Charaktere zu neuen Höhen und taucht in fantastische Abenteuer ein. Zur Einstimmung gibt es hier den Teaser-Trailer :

Als Gaststars treten Gaststars Rhys Darby, Patton Oswalt, Cillian O’Sullivan, Melanie Scrofano, Carol Kane sowie Paul Wesley in Erscheinung.

In der dritten Staffel steht die Besatzung der U.S.S. Enterprise immer noch unter dem Kommando von Captain Pike und muss die erschütternde Begegnung mit dem Gorn aus der zweiten Staffel verarbeiten. Doch neues Leben und neue Zivilisationen warten bereits auf sie, darunter auch ein Gegner, der den Mut und die Entschlossenheit der Besatzung auf die Probe stellt.

Wann ist "Star Trek: Strange New Worlds"-Staffel 3 zu sehen?

Die dritte Staffel der erfolgreichen Originalserie startet mit zwei Episoden am Donnerstag, den 17. Juli, exklusiv auf Paramount+ in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Nach der Premiere werden wöchentlich donnerstags neue Episoden ausgestrahlt, mit dem großen Staffelfinale am 11. September.