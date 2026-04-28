In der vierten Staffel begibt sich die Besatzung der U.S.S. Enterprise unter dem Kommando von Captain Christopher Pike (Anson Mount) auf eine Reihe emotionaler und packender Missionen. Die vierte Staffel der Erfolgsserie "Star Trek: Strange New Worlds" feiert am Donnerstag, den 23. Juli 2026, exklusiv bei Paramount+ in Deutschland, Österreich und der Schweiz Premiere. Hier ist der Teaser-Trailer dazu:

Besonderer Gaststar

Während die Crewmitglieder zu neuen, fremden Welten reisen, müssen sie sich sowohl internen Konflikten als auch externen Bedrohungen stellen. Dabei treffen sie auf neue Charaktere, feiern ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern und konfrontieren furchteinflößende Aliens – immer mit dem Ziel, eine hoffnungsvolle Zukunft zu gestalten.

In den Hauptrollen der vierten Staffel sind Anson Mount (Hell on Wheels), Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun und Martin Quinn zu sehen. Der Cast wird durch Carol Kane (Addams Family Values) als Gaststar sowie Paul Wesley als besonderer Gaststar ergänzt.